BMW sta facendo passi avanti significativi verso la produzione in serie di automobili che possono cambiare il colore della carrozzeria e degli interni, come emerge dai due brevetti registrati presso l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale. Questi brevetti, riconducibili a BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT (BMW), rivelano una tecnologia innovativa che potrebbe rivoluzionare l’aspetto estetico dei veicoli.

BMW Pronta a Lanciare Auto Camaleontiche

Il primo brevetto descrive una pellicola decorativa costituita da un vetro “intelligente” contenente milioni di microscopiche capsule, ciascuna più sottile di un capello umano. Queste capsule, che possono essere bianche o nere o in altre combinazioni personalizzate, consentono al proprietario dell’auto di modificare istantaneamente il colore della carrozzeria mediante stimolazione elettrica. Con un semplice utilizzo dell’interruttore, le particelle del colore desiderato si accumulano sulla superficie della pellicola, offrendo un livello senza precedenti di personalizzazione sia per l’esterno che per gli elementi interni dell’auto.

La tecnologia si estende anche agli elementi esterni come la griglia e gli alloggiamenti degli specchietti, grazie alla capacità della pellicola di avvolgere qualsiasi superficie volumetrica grazie a una struttura composta da piccolissimi triangoli. Il secondo brevetto riguarda un metodo per applicare questa pellicola alle automobili, impiegando una colla normale per renderla autoadesiva. Per garantire una protezione adeguata, viene applicato un ulteriore film sulla parte esterna, seguito da uno strato di vernice trasparente.

Il futuro della guida personalizzata

Nonostante BMW abbia dimostrato la tecnologia su un concept di crossover iX Flow più di un anno fa, offrendo la possibilità di cambiare colore in tempo reale tra bianco e nero, la disponibilità effettiva su veicoli di produzione rimane ancora incerta. Nonostante ciò, l’introduzione di questa innovazione potrebbe aprire nuove frontiere nel campo della personalizzazione delle automobili, offrendo agli acquirenti la possibilità di adattare il colore dei loro veicoli in base alle preferenze personali. La flessibilità e la creatività potenziate dalla tecnologia rappresentano un passo avanti significativo nel settore automobilistico, delineando un futuro in cui l’estetica dei veicoli può essere adattata con un semplice tocco di un interruttore. Resta da vedere quando questa rivoluzionaria tecnologia diventerà una realtà nelle auto BMW di produzione.