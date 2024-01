Per tutta quella schiera di persone a cui piacciono i viaggi in auto o semplicemente poter ascoltare un po’ di musica o addirittura avere a portata di click il loro telefono avranno sicuramente optato per Android Auto.

Se pensate che alla piattaforma di Google che abbraccia il mondo della motorizzazione non sia cambiato nulla, vi sbagliate perché è appena arrivato nelle ultime ore il nuovo aggiornamento ovvero Android Auto 11.1.

Android Auto, cosa ha portato l’aggiornamento?

Finalmente per tutti gli amanti della tecnologia è arrivato il nuovo aggiornamento per quanto riguarda la piattaforma destinata alle automobili creata da Google.

Aggiornamento che purtroppo non premette moltissime nuove novità aggiunte da Google. Però il futuro di Android Auto non è sicuramente nuvoloso. Infatti attenendoci a qualche rumor trapelati da settimane, la grande azienda vuole portare degli aggiornamenti nell’ambito grafico. In modo da rendere la piattaforma fornita più similare ad un cellulare.

Questa informazione potrebbe ricordarci sicuramente l’aggiornamento strutturale dell’interfaccia che è già stato portato con la versione Coolwalk, che è una cosa totalmente differente da quello che sta per arrivare.

Infatti c’è la probabilità che questo aggiornamento porti la possibilità di avere su Android Auto icone personalizzate similari al tema che abbiamo sul nostro telefono. Così da fare in modo di rendere più similare la piattaforma con il proprio telefono. Sarà sicuramente prevedibile che non tutti i temi saranno supportati ma bensì solo quelli disponibili sul Pixel Launcher.

Oltre alle icone si è in procinto di dare il supporto per la personalizzazione degli sfondi su Android Auto. Riguardo alla data del rilascio di questo fantastico aggiornamento riguardo la personalizzazione e l’avvicinamento di smartphone e macchina si sa poco e niente. Sapremo di più sicuramente del suo rilascio quando sarà disponibile ufficialmente sul PlayStore regalando così agli automobilisti un esperienza su misura e soprattutto unica.