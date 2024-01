Guida All'Acquisto: I Migliori Smartphone Rugged del 2023

Gli smartphone rugged hanno conquistato un posto di rilievo nel mondo della telefonia, offrendo un mix irresistibile di resistenza, durata e versatilità. Che tu sia un avventuriero che affronta terreni accidentati o un lavoratore che necessita di uno strumento robusto, questi dispositivi sono progettati per resistere a tutto. Questa guida fornisce consigli su come selezionare lo smartphone rugged adatto alle tue esigenze.

I modelli di smartphone rugged che dovresti tenere in considerazione

Samsung Galaxy XCover 5:

Galaxy XCover 5 di Samsung è una scelta conveniente tra gli smartphone rugged. Con display FTF LCD da 5,3 pollici, risoluzione di 720 x 1600 pixel, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, garantisce prestazioni solide a un costo accessibile. Alimentato dal processore Samsung Exynos 850 con Mali-G52 e con una batteria da 3.000 mAh, è in grado di sostenere una giornata lavorativa. La certificazione IP681 conferisce resistenza all’acqua e alla polvere.

Smartphone rugged AGM H5:

AGM H5 si distingue per il suo potente speaker da 109 dB, ideale per ambienti rumorosi. Con 6GB di RAM, 128GB di spazio di archiviazione, una batteria massiccia da 7.000 mAh e uno schermo LCD da 6,52 pollici, dona un’esperienza completa. Le certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H assicurano al rugged resistenza a acqua, polvere, pressione e urti.

Blackview BV8800:

Blackview BV8800 rugged si fa notare per la sua imponente batteria da 8.380mAh con ricarica rapida a 33W. Grazie allo schermo LCD IPS da 6,6 pollici, 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, regala prestazioni di alto livello. Il comparto fotografico comprende quattro fotocamere principali da 50 MP, 8 MP, 20 MP (fotocamera infrarossi) e 2 MP (fotocamera per la profondità). Certificazioni IP68/69K e MIL-STD-810 conferiscono solidità e resistenza.

Smartphone Rugged Doogee S98: Funzionalità Sorprendenti a un Prezzo Accessibile

Il Doogee S98 si inserisce tra i migliori smartphone rugged grazie alla sua combinazione di prestazioni e convenienza. Dotato di un display FHD+ da 6,3 pollici, offre una visione chiara del mondo. Ma la caratteristica distintiva è il mini display sul retro, una comodità che mostra chiamate in arrivo, orario e informazioni sulla musica in riproduzione. Con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, il S98 gestisce agevolmente le attività quotidiane. La batteria da 6.000 mAh garantisce un utilizzo prolungato. Tre fotocamere principali, tra cui una da 64 MP, contribuiscono a catturare momenti indimenticabili. Il dispositivo è certificato IP68, IP69K e MIL-STD-810G per resistere agli ambienti più ostili.