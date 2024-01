Expert presenta i nuovi sconto al 50%, il volantino che distrugge Unieuro

Continua ancora una volta Expert a farsi vedere con grandi sconti e lo fa con un volantino straordinario. Al suo interno ci sono dei prezzi stratosferici che riguardano la telefonia ma anche i vari elettrodomestici, questa volta protagonisti di una nuova iniziativa, ovvero quella denominata “Rottamazione GreenTech“.

Bisogna ricordare che la validità è fino al prossimo 31 gennaio, per cui bisogna approfittare delle offerte fin quando si può. Oltre ai soliti prodotti in sconto, ci sono anche delle iniziative degne di nota, come accade sempre.

Expert lancia degli sconti impressionanti con l’ultimo volantino

Ovviamente i grandi sconti non finiscono qui visto che ci sono tanti altri prodotti di rilievo in promozione. Il volantino di Expert mostra infatti tanti tantissimi smartphone ancora, come ad esempio lo Xiaomi Redmi 13C, un prodotto che costa solo 159,99 €. Seguono anche altri prodotti di Samsung, come il Galaxy A34 5G che ha un prezzo di 279,99 €, o come il Galaxy S23 che costa 699,99 €.

Sono disponibili con diverse agevolazioni anche gli ultimi modelli della gamma Galaxy S24, presenti con tutte le varianti. Chi vuole poi il top di gamma assoluto, può anche affidarsi a quello del vecchio corso, ovvero il Galaxy S23 Ultra che ha un prezzo di 999,99 €.

A seguire ecco un grande esemplare di smart TV che sul volantino di Expert rappresenta la vera occasione. Con un’ampiezza da 75″, la Crystal UHD di Samsung in 4K presenta un costo di soli 699,99 €. Ovviamente tutti i prodotti che acquisterete presso Expert in questo caso avranno due anni di garanzia a disposizione.