Telegram sta aggiornando ultimamente l’ applicazione per venire in contro a tutte le esigenze degli utenti; tra queste novità troviamo aggiornamenti che riguardano audio e video che hanno subito un nuovo trattamento. Le novità sono state comunicate da Telegram News che annuncia due nuove caratteristiche speciali nello scrivere i messaggi; il fatto che queste novità siano presenti anche se WhatsApp fa pensare che ci sia una certa intesa tra le due dato che prendono spunta l’ una dall’ altra per creare nuovi aggiornamenti che offrono migliori risorse agli utenti.

Le novità riguardano la capacità di inviare messaggi video e audio effimeri perché questi contenuti sono visualizzabili una sola volta in modo che non occupino troppo spazio nella memoria ma anche per proteggere la privacy in modo che questi contenuti non vengano archiviati da altri dispositivi. Un altro vantaggio può essere il fatto che è possibile in questo modo limitare il transito dei dati oppure di commenti cosicché non possano finire in mani sbagliate.

Telegram, novità in arrivo per gli utenti

Le novità riguardano anche gli audio che adesso possono essere stoppati per poi riprenderli in un altro momento facendo in modo che se per caso non è possibile registrare tutto l’ audio in una volta lo si può fare a più riprese. Per attivare questa novità non bisogna fare altro che cliccare sul tasto pausa sullo screen e riattivarlo quando vogliamo; questo passaggio si può ripetere più volte fino al termine della registrazione. Tutto questo va a implementare le novità che erano state apportate nel 2023 come il design colorato, un effetto di vaporizzazione quando vengono eliminati i messaggi.

Le novità prima descritte riguardano quelle di gennaio 2024 e potranno essere sfruttate aggiornando Telegram da Google Play o da App Store e con queste novità si potranno apprezzare al meglio tutte le caratteristiche di scrittura per rendere ancora più semplice e piacevole l’ utilizzo di questo social per inviare messaggi.