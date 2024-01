Telegram inizia il nuovo anno in grande stile, regalando agli utenti un aggiornamento che promette di rivoluzionare l’esperienza di utilizzo della popolare piattaforma. Con miglioramenti sostanziali alle chiamate, animazioni innovative per i messaggi eliminati e un potenziamento significativo per i bot, Telegram accoglie il 2024 con una ventata di novità.

Infatti, l’esperienza delle chiamate su Telegram ha subito una trasformazione radicale, con nuove animazioni dinamiche e sfondi che si adattano allo stato della chiamata. Questo aggiornamento non solo rende le chiamate visivamente accattivanti, ma ne ottimizza anche l’efficienza. Riducendo l’impatto sulle risorse del dispositivo e migliorando l’autonomia, soprattutto su dispositivi più datati.

Un tocco di originalità è stato aggiunto anche per quanto riguarda le eliminazioni dei messaggi. Arriva una nuova animazione di vaporizzazione che accompagna la cancellazione di un messaggio. Un elemento grafico che apporta un tocco divertente e dinamico alle interazioni quotidiane sulla piattaforma.

Telegram: Potenziamenti epici per i Bot

Telegram dichiara di aver rilasciato “l’aggiornamento più importante dell’anno” per i bot. Ora i bot possono reagire ai messaggi, gestire reazioni, citazioni e link, inviare risposte in altre chat o topic. Oltre a fornire informazioni sui giveaway e potenziamenti nei canali in cui sono amministratori.

L’aggiornamento è attualmente in fase di distribuzione automatica su Android e iOS, portando una ventata di freschezza e funzionalità avanzate per tutti gli utenti della rinomata app. Non sappiamo quindi quando esso verrà reso ufficialmente disponibile, né se avverrà allo stesso modo per tutti i dispositivi o seguendo tempistiche differenti. In ogni caso, si tratta di novità non solo interessanti ma anche parecchio utili, che cambieranno completamente la nostra esperienza d’uso della piattaforma, ovviamente in meglio.