L’industria delle auto elettriche sta costantemente cercando soluzioni innovative per migliorare l’autonomia e la durata delle batterie.

Un gruppo di ingegneri della Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences nel Massachusetts, sotto la guida del Professore Xin Li, sta facendo progressi significativi nello sviluppo di una batteria a stato solido in litio metallico.

Le attuali batterie delle auto elettriche supportano un numero limitato di cicli di ricarica, solitamente compreso tra 1.000 e 1.500, con l’obiettivo di mantenere almeno il 70% della capacità originaria. Questo si traduce in un’autonomia media di 300 km per ricarica, stimando una vita della batteria tra i 300.000 e 450.000 km. .

Auto e batterie allo stato solido: Ricarica rapida e lunga durata

La batteria a stato solido in litio metallico per le auto elettriche sta catturando l’attenzione per le sue caratteristiche rivoluzionarie.

La sua ricarica richiede solamente dieci minuti, un notevole miglioramento rispetto alle attuali tecnologie. Ancora più sorprendente, può superare i 6.000 cicli di carica senza perdite significative di capacità. Questo rappresenta un salto significativo rispetto alle batterie tradizionali.

La ricerca si concentra su una batteria al litio metallico con un elettrolita allo stato solido anziché liquido. Micro particelle di silicio sono state aggiunte nell’anodo per prevenire detriti, facilitando una reazione di litiazione più controllata e un processo di placcatura omogeneo.

Verso un futuro sostenibile dell’elettrico

La batteria a stato solido in litio metallico si presenta come una soluzione promettente per affrontare le sfide dell’autonomia e della durata delle batterie nelle auto elettriche. Con ricariche rapide e una durata eccezionale, questa tecnologia potrebbe essere la chiave per un futuro sostenibile del trasporto elettrico.

La continua ricerca e sviluppo apriranno nuove opportunità per un’adozione diffusa di questa tecnologia, ridefinendo il panorama dell’energia per le auto elettriche.