L’operatore telefonico italiano TIM ha deciso di fare un regalo che sarà decisamente gradito ai suoi nuovi clienti. In particolare, i nuovi clienti che attiveranno l’offerta di rete mobile TIM Young per gli under 25 potranno ricevere sei mesi di visione gratuiti a Disney+ con il pacchetto TIMVISION. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM, con l’offerta mobile TIM Young in regalo per sei mesi TIMVISION Disney+

Come già detto in apertura, l’operatore telefonico TIM farà un bel regalo ad alcuni suoi nuovi clienti. In particolare, i destinatari della nuova promozione saranno tutti i nuovi clienti che attiveranno l’offerta di rete mobile denominata TIM Young, la quale è destinata agli utenti con una età inferiore ai 25 anni.

Per i clienti che attiveranno l’offerta in questione potranno quindi ricevere gratuitamente senza costi per i primi sei mesi il pacchetto di streaming TIMVISION con Disney+. Dopo il sesto rinnovo, il costo sarà poi di 6,99 euro al mese. Questa nuova promozione lanciata da TIM sarà disponibile per circa un mese, ovvero fino al prossimo 24 febbraio 2024.

L’offerta TIM Young è quindi riservata ai nuovi clienti con età under 25. L’offerta in questione sarà attivabile sia dai nuovi clienti (sia con portabilità del proprio numero sia con attivazione del nuovo numero) sia da chi è già cliente dell’operatore. Nello specifico, nel bundle l’offerta include fino a 100 GB di traffico dati per navigare anche con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 200 minuti verso i paesi dell’UE e 200 SMS verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo mensile è di 9,99 euro.