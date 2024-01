Google Chrome, il rinomato browser web di Google, ha lanciato un rivoluzionario aggiornamento alla versione 121.

Implementando tre potenti funzionalità basate sull’intelligenza artificiale generativa (IA). Queste nuove caratteristiche promettono di trasformare radicalmente l’esperienza di navigazione quotidiana, introducendo una dimensione avanzata di automazione e personalizzazione.

Queste nuove funzionalità saranno implementate gradualmente sulla versione 121 di Chrome a partire dal prossimo mese, ma con una limitazione iniziale agli utenti statunitensi. Per accedervi, gli utenti dovranno attivare l’opzione “IA sperimentale” nelle impostazioni di Chrome. Si spera che, con il tempo, queste innovazioni si estenderanno a livello globale

Chrome: tutte le novità

Organizzazione intelligente dei Tab

I tab di Chrome sono da tempo centrali nell’esperienza utente, e il nuovo aggiornamento introduce un modo rivoluzionario per organizzarli. Grazie all’IA generativa, Chrome sarà in grado di suggerire automaticamente come raggruppare i tab in base al loro contenuto. Questa funzionalità è particolarmente utile per gli utenti con molteplici tab aperti, semplificando il processo di organizzazione e migliorando l’efficienza della navigazione. Ci si aspetta che l’IA analizzi il contenuto dei tab per proporre suggerimenti intelligenti su come creare gruppi significativi.

Personalizzazione avanzata del Tema

La personalizzazione del tema è un aspetto amato dagli utenti di Chrome, e l’IA generativa lo rende ancora più interessante. Ora, gli utenti possono accedere alle impostazioni del browser e scegliere l’opzione “Crea con IA” per generare temi personalizzati in modo automatico. Questo processo offre una nuova dimensione di originalità e creatività, permettendo agli utenti di avere un’esperienza di navigazione unica e adattata ai loro gusti personali.

Scrittura assistita

Un’altra innovazione introdotta da Chrome 121 è il supporto dell’IA nella scrittura di testi. L’IA generativa suggerirà la composizione di testi in base al contesto, rendendo la stesura di recensioni, messaggi o comunicazioni più fluida ed efficiente. Basta iniziare a digitare i primi termini, e l’IA fornirà suggerimenti intelligenti su come proseguire, semplificando il processo creativo e migliorando la qualità del testo prodotto.