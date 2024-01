Amazon è sempre pronta ad abbassare di molto i prezzi di vendita dei migliori prodotti in circolazione, tra le varie occasioni che gli utenti possono scorgere ogni giorno, ecco arrivare un prodotto di primissima qualità. Stiamo parlando di una bella smart TV firmata Samsung, capace di garantire prestazioni interessanti, ad un prezzo tutt’altro che elevato.

Il prodotto è stato ufficialmente lanciato sul mercato nel corso del 2020, di conseguenza non è recentissimo, ma si tratta comunque del modello UE24N4300ADXZT, un display da 24 pollici di diagonale, perfettamente compatibile con l’HDR, design Slim ed integrazione dei principali assistenti vocali: Google Assistant, Amazon Alexa o Bixby di Samsung stessa.

Collegatevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, dove troverete i codici sconto Amazon gratis ed anche le offerte migliori della giornata.

Samsung: le offerte su Amazon sono tra le migliori

Acquistare una smart TV a basso costo è decisamente facile con Amazon, tutti coloro che avessero adocchiato il modello discusso nell’articolo, devono comunque sapere che il suo prezzo finale è di soli 187 euro, con un risparmio del 21% sul prezzo consigliato originariamente di 239 euro. Per l’acquisto dovete collegarvi a questo link.

Dato il suo essere smart TV, il prodotto di casa Samsung permette facilmente l’installazione di qualsiasi applicazione di streaming, come Netflix o Now TV in primis, passando poi per dimensioni che, data la diagonale ridotta, sono altrettanto piccole: 16,4 x 56,2 x 38,4 centimetri. Il lato forse più negativo dell’insieme delle specifiche è legato alla qualità di riproduzione, che si ferma a soli 720p, un HD non particolarmente convincente per quanto attualmente il mercato pare essere in grado di offrire.