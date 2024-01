Il mondo degli operatori telefonici si arricchisce anche oggi di nuove possibilità dedicate agli utenti, nel dettaglio parliamo di alcune offerte interessanti dedicate ai nuovi clienti di alcuni operatori virtuali: Very Mobile, Kena e ho. mobile, le quali hanno deciso di aggiornare il catalogo presente con addirittura alcune promo in grado di offrire minuti, SMS e almeno 100 giga a meno di 6 euro al mese, vediamo un po’ insieme.

Promo con portabilità

Very Mobile

Very offre due promozioni con costo mensile sotto i 6 euro: Very Esclusiva 4,99 e Very 5,99 Flash Back.

Very Esclusiva 4,99 ha le seguenti caratteristiche:

Costo Mensile: 4,99 euro.

4,99 euro. Minuti: La promozione include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

La promozione include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali. SMS: SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali.

SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali. Dati: Inclusi 100 Giga di traffico dati mensile in 4G su rete Windtre.

Inclusi 100 Giga di traffico dati mensile in 4G su rete Windtre. Velocità: La velocità di connessione massima in 4G è 30 Mbps sia in download che in upload.

La velocità di connessione massima in 4G è 30 Mbps sia in download che in upload. Validità: Dopo diverse proroghe, risulta valida fino al prossimo 31 gennaio 2024, salvo cambiamenti.

Dopo diverse proroghe, risulta valida fino al prossimo 31 gennaio 2024, salvo cambiamenti. Portabilità: Per attivare Very Esclusiva 4,99 euro, i nuovi clienti devono richiedere la portabilità da una lista specifica di operatori: Iliad, 1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NTmobile, NVmobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.

Very 5,99 Flash Back invece offre le medesime possibilità della precedente con la differenza che i giga salgono a 120 e scegliendo tale promo si ha la possibilità di ricevere una ricarica gratuita uguale all’importo da pagare per la promo, da usare per pagare il secondo rinnovo, dunque al netto il secondo rinnovo è gratis.

ho. 5,99 100GB

L’offerta di ho. mobile non è molto dissimile dalle precedenti, quest’ultima include infatti minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati e 100 Giga di traffico internet mobile in 4G fino a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload, il costo di attivazione è gratuito però bisogna sostenere il prezzo del primo rinnovo che è appunto 5,99 euro al mese.

Per attivare la promo serve effettuare la portabilità dai seguenti operatori: Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile, Daily Telecom, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, TDM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Vianova (Welcome Italia), Withu, Spusu, Wings Mobile Italia, Elimobile, Italia Power e Conexo Technologies.

Kena 5,99 Smart 100

Al costo di 5,99 euro mensili Smart 100 offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati in 4G con velocità fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

Per sottoscrivere la promo è necessario effettuare la portabilità dai seguenti operatori: Iliad, PosteMobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb, 1Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile o Withu.