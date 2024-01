Vodafone abbassa i prezzi, le SILVER offrono 150 GB a partire da 7 EURO

Stanno facendo molto rumore le grandi offerte che i grandi gestori hanno lanciato, sia dal lato ordinario che da quello virtuale. Sono moltissime anche le persone che hanno scelto di cambiare bandiera, optando per un nuovo operatore dopo un lungo periodo di permanenza presso il loro gestore di fiducia. È in questo modo che Vodafone durante gli scorsi anni ha perso diversi dei suoi utenti, ma ora tutto sta per cambiare.

Sulla falsariga di quanto visto durante il 2023, il gestore continuerà a proporre le sue migliori offerte, così da attrarre di nuovo indietro i vecchi clienti. Non sarà effettivamente difficile scaturire una situazione del genere visto che sono disponibili due soluzioni famosissime e piene di contenuti. Si tratta delle Silver, opportunità con minuti, SMS e giga al loro interno. Sembreranno uguali a primo impatto, ma in realtà lo sono solo per minuti ed SMS.

Vodafone continua a dominare, non potrebbe essere altrimenti con queste Silver

Dopo aver visto alcune offerte aumentare improvvisamente di prezzo, gli utenti che amano Vodafone stanno osservando due nuove opportunità. Queste rispondono al nome di Silver, famosa gamma che già in passato è stata portatrice di grandi possibilità.

Entrambe le offerte ogni mese permettono al pubblico di avere a disposizione minuti e messaggi senza limiti verso chiunque. La prima, quella che costa 7,99 € al mese, offre un totale di 100 giga mensili, mentre la seconda, con 9,99 € mensili, permette di avere 150 giga.

Ricordiamo che entrambe le soluzioni sono disponibili solo per chi proviene da Iliad o da un gestore virtuale.