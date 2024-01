Euronics offre iPhone e Samsung nel volantino di gennaio al 50%

La caccia ai nuovi sconti è partita non appena è cominciato il nuovo 2024. Gli utenti che non stavano più nella pelle in attesa del nuovo volantino di Euronics, hanno potuto finalmente dare uno sguardo a partire dallo scorso 18 gennaio. Il nuovo catalogo, che andrà avanti fino alla fine del mese, più precisamente fino al 31 gennaio, mostra sconti clamorosi che riguardano il mondo della tecnologia con più soluzioni disponibili.

Euronics vuole dimostrare ancora una volta a tutti di essere il miglior brand nel mondo dei grandi magazzini e a quanto pare ci sta riuscendo. Oggi sono disponibili tantissimi sconti eccezionali, soprattutto per gli utenti che fanno parte dello Star Club di Euronics. Come potete notare nel paragrafo in basso, gli sconti riguardano ogni tipo di categoria, con prodotti che nessuno credeva potessero raggiungere prezzi così bassi.

Euronics propone prezzo bomba solo per poco, manca poco alla fine delle promo

Chiunque volesse portare a casa prodotti di grande livello, oggi può affidarsi al nuovo volantino di Euronics per il mese di gennaio. Effettivamente il grande magazzino mette a disposizione qualcosa di incredibile, soprattutto valutando le varie categorie disponibili.

Si parte dal mondo dei videogiochi con la PlayStation 5 in versione Slim con un gioco a disposizione per un prezzo di soli 569 €. Si passa poi rapidamente agli smartphone, l’oggetto del desiderio di tutti coloro che di solito prendono un volantino.

Euronics permette a chiunque di venire in possesso di un iPhone, soprattutto degli ultimi arrivati. Per chi volesse proprio il top di gamma, ecco l’iPhone 15 Pro da 128 giga di memoria che costa 1099 € con il colore titanio naturale. Non manca il modello base, l’iPhone 15, anche in questo caso da 128 giga che costa 879 € in promo.