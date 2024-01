In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano WindTre ha deciso di aggiornare il suo catalogo di offerte di rete mobile attivabili online. In particolare, ora i nuovi clienti potranno attivare direttamente dal sito ufficiale dell’operatore tante nuove offerte della gamma WindTre GO Digital. Si tratta di offerte molto interessanti e che partono da un costo di soli 6,99 euro al mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre propone sul proprio sito le nuove offerte mobile della gamma WindTre GO Digital

Tutti i clienti interessati a passare a WindTre, potranno ora attivare dal sito ufficiale dell’operatore tante nuove offerte della gamma WindTre GO Digital. Si tratta, come già detto, di offerte estremamente interessanti e che partono da un prezzo piuttosto contenuto di 6,99 euro al mese.

Queste sono per la maggior parte offerte riservate ai nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. In particolare, per chi proviene da iliad, Fastweb e altri operatori sono ad esempio disponibili le offerte mobile denominate WindTre GO 75 M Digital e WindTre GO 150 M Digital Easy Pay. La prima include ogni mese fino a 75 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 50 SMS verso tutti i numeri ad un costo di 7,99 euro al mese.

La seconda offerta arriva invece ad includere fino a 150 GB di traffico dati e sempre minuti di chiamate senza limiti e 50 SMS verso tutti ad un costo sempre di 7,99 euro ma con metodo di pagamento automatico Easy Pay. Per i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da Vodafone, TIM, Very Mobile, ho Mobile e Kena sono invece disponibili altrettante offerte interessanti molto simili alle precedenti ma con un costo per il rinnovo mensile pari a 6,99 euro.