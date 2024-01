Wi-Fi 7, la connessione Ultra Veloce: come funziona e cos'è

Il 2024 si prospetta come l’anno della diffusione di massa del Wi-Fi 7, con i primi router compatibili già presentati al CES di Las Vegas. Questo nuovo standard promette di rivoluzionare la connettività wireless, offrendo una velocità e una affidabilità superiori rispetto ai suoi predecessori.

Uno dei principali ostacoli riscontrati dagli utenti è la mancanza di dispositivi compatibili con il Wi-Fi 7. Tuttavia, con l’introduzione dei nuovi router, si prevede una crescente disponibilità di smartphone, tablet e PC adatti a sfruttare appieno questa tecnologia. Alcune aziende stanno addirittura considerando una “certificazione retroattiva” per i prodotti già presenti sul mercato.

La Rivoluzione nella connessione apportata dal Wi-Fi 7

Il Wi-Fi 7 rappresenta un’evoluzione diretta del Wi-Fi 6, introducendo la frequenza a 6 GHz. Questo apre la strada a una maggiore larghezza di banda del canale, portando a velocità di download di circa 2 GB/s in modalità wireless, quattro volte superiori rispetto al Wi-Fi 6. La tecnologia MLO (Multi-Link Operation) consente la combinazione di due bande wireless, migliorando ulteriormente la larghezza di banda e la stabilità del segnale.

Durante il CES 2024, la Wi-Fi Alliance ha presentato le nuove funzionalità del Wi-Fi 7, anticipando che oltre 233 milioni di dispositivi saranno compatibili nel corso del 2024, con una previsione di crescita fino a 2,1 miliardi entro il 2028. Le fasi di sviluppo del nuovo strumento includono l’implementazione di tecnologie come il CMU-MIMO, che permette la collaborazione tra diversi router per migliorare la copertura e la velocità di trasmissione. Attraverso il sistemo innovativo, questa collaborazione può coinvolgere fino a 16 antenne, consentendo prestazioni superiori.

Tra i vantaggi del Wi-Fi 7, spiccano la maggiore larghezza di banda, la possibilità di combinare due bande wireless per una connessione più stabile e affidabile, nonché una riduzione delle interferenze sulla rete. Questo non solo migliorerà le esperienze di intrattenimento online e gaming, ma supporterà anche le nuove tecnologie per la produttività e la smart home.

Come accade spesso con le nuove tecnologie, però, i dispositivi più vecchi potrebbero non beneficiare appieno delle nuove funzionalità senza l’acquisto di altri compatibili. Nonostante ciò, il Wi-Fi 7 si presenta come un passo significativo verso connessioni molto diverse da quelle attuali, adattandosi maggiormente alle crescenti esigenze della società moderna.