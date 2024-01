Perplexity AI: cos'è la nuova intelligenza artificiale?

Il 2024 segna un passo significativo nel campo della chatbot e dell’intelligenza artificiale, con sempre più aziende che si orientano verso soluzioni innovative. Tra le ultime proposte spicca Perplexity AI. Esso è un chatbot AI e motore di ricerca conversazionale che sfrutta la potenza di ChatGPT-3.5-turbo. Questo è integrato con un sofisticato modello di linguaggio naturale per rispondere a qualsiasi domanda con coerenza e precisione.

Perplexity AI si distingue per la sua capacità di esplorare il web in tempo reale alla ricerca di contenuti rilevanti. Utilizzando l’elaborazione del linguaggio naturale e il machine learning, il tool può attingere a fonti affidabili. In tale modo gli sviluppatori hanno puntato trasparenza nelle fonti utilizzate per garantire la veridicità dei dati. Il sistema è stato addestrato con una vasta quantità di dati provenienti da fonti autorevoli come Wikipedia, articoli di giornale, libri e progetti open-source, garantendo un funzionamento efficiente e sempre aggiornato.

Perplexity AI: cosa porterà la nuova intelligenza artificiale

Un aspetto distintivo di Perplexity AI è la possibilità di creare “Thread” permettendo agli utenti di fare domande consecutive per contestualizzare e approfondire un argomento. Le conversazioni possono essere salvate e condivise attraverso “Collections” facilitando la collaborazione e la ricerca tra gli utenti. Tutti i dati inseriti nel chatbot vengono raccolti, ma l’azienda assicura che tali informazioni non vengono condivise con terze parti, tranne che con aziende selezionate che svolgono funzioni connesse all’AI.

Per quanto riguarda le funzioni di Perplexity AI, va menzionato anche “Copilot”, uno smart assistant AI che incorpora ChatGPT-4 oltre che Claude 2.1. Questo strumento mira a personalizzare le risposte in base alle preferenze dell’utente, creando una conversazione interattiva e mostrando fonti e riassunti dei migliori risultati ottenuti.

Perplexity AI offre anche una piattaforma collaborativa chiamata Perplexity Labs, che fornisce risorse di intelligenza artificiale per i team di lavoro, basandosi su modelli linguistici di grandi dimensioni. Il servizio è accessibile gratuitamente, ma per usufruire di funzioni avanzate è possibile passare a Perplexity Pro a 20 dollari al mese o 200 dollari all’anno, che consente di avere 600 query di ricerca ogni 24 ore e accesso illimitato a Copilot.

Perplexity AI si presenta come un’innovativa soluzione nel panorama della ricerca conversazionale, offrendo trasparenza nelle fonti, personalizzazione delle risposte e un approccio collaborativo all’intelligenza artificiale.