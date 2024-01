Nel cielo sopra Berlino, uno spettacolare evento celeste ha catturato l’attenzione dei residenti: un asteroide con un diametro di circa un metro ha attraversato l’atmosfera, generando una brillante palla di fuoco e segnando il suo passaggio notturno. L’impatto visivo è avvenuto intorno alle 00:32, ora locale, vicino a Nennhausen nel distretto di Havelland. La Nasa ha fornito calcoli che confermano l’evento, mentre il cacciatore di asteroidi ungherese Krisztián Sárneczky ha individuato l’asteroide un’ora e mezza prima dell’impatto, rendendo le immagini dell’evento virali sui social media.

Spettacolare avvistamento celeste

Dopo un avvenimento del genere, è comune che scatti la caccia ai frammenti caduti sulla Terra. Secondo le prime informazioni, i detriti potrebbero trovarsi nella zona della Havelland, ad est di Berlino, e potrebbero avere un valore significativo, stimato in diverse centinaia di migliaia di euro. Gli asteroidi sono oggetti celesti che possono essere composti principalmente da roccia o metallo e orbitano intorno al Sole. Le loro dimensioni variano notevolmente, con alcune di queste masse celesti che possono raggiungere anche centinaia di chilometri di diametro.

Questo non è il primo evento dello stesso tipo nella regione. Nel mese di aprile 2023, una sfera di fuoco aveva illuminato il cielo di Elmshorn, in Germania, e successivamente era stato trovato un detrito dell’asteroide nel giardino di un’abitazione. In un caso simile, a metà febbraio dello stesso anno, un meteorite con un diametro di 1 metro si era scontrato con l’atmosfera terrestre, notato solo poche ore prima dell’impatto. In seguito a questo evento, sono stati recuperati 12 frammenti in Normandia, Francia.

Un altro asteroide che colpisce la Terra

Questi episodi ci ricordano la dinamicità e la complessità dell’universo che ci circonda, sottolineando la necessità di monitorare costantemente il cielo per comprendere e affrontare i potenziali rischi provenienti dallo spazio. La caccia ai frammenti non solo suscita un interesse scientifico, ma può anche portare alla scoperta di materiali unici e preziosi provenienti dal cosmo. La ricerca e l’osservazione degli eventi celesti rimangono fondamentali per ampliare la nostra conoscenza dell’universo e proteggere il nostro pianeta da possibili minacce cosmiche.