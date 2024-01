The Marvels, la pellicola con Brie Larson, ha segnato un punto di svolta nella storia dei Marvel Studios, e non per i motivi positivi. La pellicola ha colpito per i gravi risultati negativi ottenuti al botteghino. Nonostante venga presentato come un sequel di Captain Marvel, in realtà, The Marvels si configura come un team–up di tre eroine dell’universo Marvel: Monica Rambeau, Kamala Khan e Carol Danvers.

Prima ancora dell’uscita ufficiale, The Marvels era stato segnato da una serie di problemi produttivi che avevano preannunciato il suo destino sfortunato. Questi problemi, che hanno influito sull’intera produzione, hanno contribuito a un epilogo poco felice. Nonostante le aspettative e le promesse, infatti, il film ha deluso sia critica che pubblico, detenendo uno dei record negativi più significativi nella lunga storia degli Studios. Ma mentre il suo destino al cinema è ormai segnato, c’è ancora una possibilità di redenzione attraverso un rilancio in streaming.

The Marvels arriva su Disney+

La trama di The Marvels si svolge diverso tempo dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Carol Danvers e la sua neonata squadra si ritrovano coinvolte in una connessione misteriosa tra i loro poteri, che le lega in modo indissolubile. Ogni volta che una delle eroine utilizza le proprie abilità, si trova istantaneamente nel luogo in cui si trova un’altra. Di fronte a questa situazione sempre più ingestibile, Nick Fury interviene e decide di far collaborare le tre eroine contro il nuovo villain, Darr–Ben.

La decisione di portare The Marvels su Disney+ a qualche mese dall’uscita cinematografica è stata interpretata come un tentativo di mitigare il fallimento al botteghino. La data di uscita fissata per il 7 febbraio alimenta le speranze che la pellicola possa trovare un nuovo pubblico e ottenere una seconda possibilità.

The Marvels, infatti, continua a generare discussioni e opinioni contrastanti. Alcuni sperano che il passaggio a Disney+ possa migliorare la visibilità e la reputazione del film. Mentre altri sono scettici riguardo alla possibilità di redimere un progetto che è stato fin dall’inizio afflitto da difficoltà produttive.

Nonostante il suo passato travagliato, dunque, The Marvels si appresta a fare il suo ingresso nel mondo dello streaming, mentre il suo destino oscilla tra la possibilità di una risurrezione e l’ombra del suo passato poco fortunato.