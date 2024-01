Hyundai e Kia stanno solcando nuovi orizzonti nell’innovazione automobilistica con la presentazione della tecnologia “Active Air Skirt” (AAS), progettata per migliorare l’efficienza dei veicoli elettrici (EV). Presentata il 23 gennaio 2024, questa tecnologia rivoluzionaria mira a superare le sfide dell’autonomia elettrica, spingendo ulteriormente il confine della ricerca nel settore automobilistico.

La rivoluzione dell’aerodinamica nei veicoli elettrici

L’AAS si posiziona strategicamente tra il paraurti anteriore e le ruote dei veicoli, entrando in azione a velocità superiori ai 80 km/h, quando la resistenza aerodinamica diventa un elemento significativo. Questo dispositivo, astutamente nascosto durante la guida a basse velocità per evitare attivazioni/disattivazioni frequenti, gestisce in modo dinamico il flusso d’aria, riducendo le turbolenze e migliorando la trazione. Il risultato di test condotti sulla Genesis GV60 dimostra una riduzione del coefficiente di resistenza aerodinamica (Cx) del 2,8%, traducendosi in un potenziale aumento dell’autonomia di circa 6 km.

Hyundai e Kia: Impatto su SUV e nuove prospettive

Sun Hyung Cho, Vice President and Head of Mobility Body Development Group di Hyundai Motor Group, sottolinea che questa tecnologia avrà un impatto significativo sui modelli SUV, dove migliorare le prestazioni aerodinamiche è più complesso. Questo approccio all’avanguardia sottolinea il costante impegno di Hyundai e Kia nel perfezionare le prestazioni e la stabilità dei veicoli elettrici attraverso soluzioni innovative nell’aerodinamica. Con i brevetti richiesti in Corea del Sud e negli Stati Uniti, la produzione di serie potrebbe essere una prospettiva concreta, mentre le due case automobilistiche continuano a spingersi oltre, ridefinendo i parametri dell’efficienza energetica nei veicoli elettrici.

