Va fatto sicuramente un plauso alla Valve, che già da qualche anno, è indubbiamente la casa di riferimento per quanto riguarda la distribuzione di titoli per PC.

Ma anche i migliori non sono esenti da problemi, ed è qui che sorge un dubbio, cosa fare nel caso in cui un gioco non dovesse avviarsi come previsto? Sicuramente deve esser frustrante aver comprato da poco un gioco che ci piace per poi farlo partire e scoprire che ci sono problemi col Launcher.

Steam Launcher, come rimediare a tutto ciò

Non c’è ovviamente solo una ragione fissa secondo la quale esistono differenti tipi di problemi; difatti, il tutto può dipendere da una serie di ragioni.

La prima su tutte potrebbe riguardare l’integrità dei dati che abbiamo scaricato. Per accertarci che tutti i file di gioco siano scaricati correttamente, basta giusto avviare il Launcher di Steam, andare nella sezione Libreria e trovare nel catalogo il gioco che vogliamo fare partire.

Arrivati a questo punto, non basta altro che fare un click col tasto destro del mouse sul gioco interessato e cliccare Proprietà. Dopodiché, dobbiamo spostarci su File Installati per poi scegliere Verifica Integrità File del gioco; infine, partirà un processo automatico che dovrebbe consentirci di avviare il gioco senza troppi problemi.

Un’altra valida alternativa potrebbe essere quella di svuotare la cache di Steam; per attuare il tutto, bisogna aprire il suddetto programma, per poi aprire le Impostazioni. Dopo esserci spostati tramite il menù laterale, sulla sezione Download, dobbiamo selezionare la voce Pulisci Cache, infine, verificare che l’operazione sia andata a buon fine provando a riavviare il gioco.

Il gioco ancora non si avvia, cosa fare?

Se nessuna delle due possibili opzioni per ora non abbia funzionato, potrebbe risultare utile disinstallare e reinstallare il gioco, o, se dovesse ancora dare problemi, reinstallare da zero lo Steam Launcher.