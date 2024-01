Da oramai qualche giorno le Schede Tecniche dei Samsung Galaxy S24 sono state rilasciate, insieme ai design dei tre devices e a tante spiegazioni sul funzionamento con l’AI. Poichè manca poco al rilascio del top di gamma di Samsung, sono emerse le politiche di aggiornamento che riservano molte sorprese per gli utenti Samsung.

Un report esclusivo di Android Headlines rivela che i Galaxy S24 riceveranno aggiornamenti per 7 anni, e quindi, fino al 2031. E no, non saranno solamente aggiornamenti di sicurezza, ma veri e propri aggiornamenti con aggiunta di funzionalità e e aggiornamenti del sistema operativo Android. Questa mossa da parte di Samsung potrebbe anche avere impatti sul mercato degli smartphone, spingendo altre compagnie ad adottare lo stesso sistema per tenere alta la competitività.

Samsung Galaxy S24: oltre 7 anni di aggiornamenti garantiti

Samsung non è la prima compagnia a proporre questa filosofia di aggiornamento, infatti, già Google con il Google Pixel 8 ha proposto aggiornamenti per i successivi 7 anni. Sicuramente una filosofia del genere spingerà gli utenti samsung a investire in un telefono che, tendenzialmente, cambieranno dopo 7 o più anni, e quindi dare più importanza alla Longevità Del Software.

Inoltre, lo stesso leak, conferma che l’IA di Samsung Galaxy S24 si chiamerà Galaxy AI. Sembra però che Galaxy AI avrà delle funzionalità a pagamento, probabilmente riguardante le modifiche di fotografie e video.

In definitiva, la notizia degli aggiornamenti estesi dei Galaxy S24 riflette l’attenzione di Samsung verso la fidelizzazione dei clienti e la creazione di dispositivi in grado di resistere al passare del tempo in un mondo sempre più dinamico della tecnologia mobile. Nel mentre vi invitiamo a leggere altri articoli riguardanti Samsung Galaxy S24.