Finalmente è in dirittura d’arrivo la novità più entusiasmante per quanto riguarda iPhone 16, l’ultimissimo modello forgiato dalla Apple.

In particolare, potrebbe divenire finale realtà il pulsante Cattura, che permetterà di scattare foto e fare video con un solo click, andando ad orientare lo smartphone in orizzontale. Ma le news non sono finite qui, infatti la multinazionale della mela ha intenzione anche di rivoluzionare completamente il design del pulsante azione.

iPhone 16, come sarà?

Secondo Macrumors, dopo la visione di alcuni presunti prototipi del nuovo iPhone 16, in particolare del modello PRO, quest’ultimi dovrebbero effettivamente avere il tasto azione rivisitato. Di conseguenza si ridurrebbero le dimensioni, con una maggiore libertà e confort per l’utente finale che si era dovuto abituare alle solite dimensioni notevoli dei nuovi device Apple. Le primissime sperimentazioni del nuovo dispositivo avevano visto come protagonisti un po’ tutti i tasti in generale, con cambi che andavano da dimensioni diverse a forme completamente rivoluzionate.

Qui sotto vengono elencate le configurazioni che sono state testate:

Pulsante del volume unito a quello del pulsante azione con dimensioni ridotte

Pulsante del volume unificato con quello del pulsante azione con dimensioni più grandi e anche col pulsante cattura

Due pulsanti separati sia per il volume, per il pulsante azione che per il pulsante cattura

Due pulsanti separati per il volume con il pulsante azione di dimensioni ridotte e il nuovo pulsante cattura.

E proprio l’ultima configurazione citata sembra essere quella che verrà adottata dall’azienda Californiana per i suoi nuovi modelli iPhone 16.

Come sarà il prodotto finale?

Ricapitolando, dunque, i nuovi modelli dovrebbero avere due pulsanti separati per il volume, un pulsante azione di dimensioni piccole, e infine il pulsante cattura capacitivo. Il risultato che dovrebbe uscire fuori quindi, non dovrebbe essere più di tanto diverso rispetto ad alcuni render di iPhone 16 Pro e Pro Max trapelati su internet.