L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile propone spesso tante offerte strepitose. Una delle più sorprendenti, però, è Kena 5,99 100 GB. Quest’ultima, come suggerito anche dal nome, ha un elevato rapporto tra qualità e prezzo dato che include una grande quantità di traffico dati ad un ottimo prezzo di gran lunga inferiore ai 10 euro. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena Mobile, offerta imperdibile a basso costo con 100 GB di traffico dati

Per chi è alla ricerca di un’offerta davvero vantaggiosa e con tanti giga per navigare in tranquillità, c’è la nuova offerta di Kena Mobile. Come già detto in apertura, ci riferiamo alla nuova offerta di rete mobile denominata Kena 5,99 100 GB. Con questa offerta, gli utenti potranno navigare in tutta tranquillità grazie ai 100 GB di traffico dati messi a disposizione.

Il traffico dati, però, grazie ad una nuova promozione dell’operatore, aumenterà di ulteriori 50 GB per ben 12 mesi. Questo significa che per un anno gli utenti avranno a disposizione ben 150 GB sempre ad un ottimo prezzo. Nel bundle dell’offerta, sono poi inclusi anche 200 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali.

Tutto questo sarà messo a disposizione dei nuovi utenti che attiveranno l’offerta ad un costo di appena 5,99 euro al mese. L’operatore ha inoltre deciso di azzerare il costo di attivazione e della scheda sim. Un’occasione unica per passare all’operatore telefonico virtuale Kena Mobile risparmiando e avendo allo stesso tempo a disposizione tanto. Ricordiamo che l’offerta Kena 5,99 100 GB è attivabile sia dai nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero sia dai nuovi clienti che attiveranno un nuovo numero.