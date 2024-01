Vodafone Silver SHOW, le 2 offerte che distruggono TIM con 150 GB

Riuscire a prendere il sopravvento su Vodafone sarà davvero difficile per tutti gli altri gestori in questo periodo. Il provider anglosassone è stato in grado di riportare in auge le sue migliori offerte, quelle che appartengono alla famosissima gamma Silver.

Stiamo parlando più in particolare di due soluzioni, molto simili ma allo stesso tempo differenti. Quello su cui agiscono entrambe è sicuramente il prezzo, questa volta molto basso e reso ancora più interessante dalla generosità dei contenuti.

Come in molti avevano già avuto modo di vedere durante lo scorso 2023, le soluzioni di Vodafone sono state vendute in gran numero proprio per queste motivazioni. Essendo poco costose e ricche di minuti, messaggi e giga, le Silver hanno ancora un grande impatto.

Vodafone: le migliori offerte del momento si chiamano Silver e costano poco

La prima al suo interno riesce ad avere minuti e messaggi senza limiti verso qualsiasi numero telefonico mobile e fisso e 100 giga in 4G per Internet. Il prezzo mensile corrisponde a 7,99 € al mese.

Basta spendere poi 9,99 € al mese per ritrovarsi con un’offerta che oltre a minuti e messaggi senza limiti offre ben 150 giga in 4G. Ovviamente non tutti possono sottoscrivere queste due offerte con questi prezzi, siccome Vodafone ha selezionato un pubblico ben preciso.

Solo gli utenti che provengono da Iliad e dai gestori virtuali potranno approfittarne. Ricordiamo poi che c’è anche la possibilità di avere 50 giga in più tutti i mesi cumulabili con quelli della propria offerta. Basta solo sottoscrivere il famoso servizio di ricarica automatica SmartPay.