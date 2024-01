Kena Mobile, con 5 EURO distrutta Iliad: ecco 100 GIGA

Una delle migliori offerte che in ambito virtuale si potesse notare in quest’ultimo periodo appartiene certamente a Kena Mobile. Il famoso provider che vive sotto l’ala protettrice di TIM, sta riuscendo ad ottenere una grande cornice di pubblico proprio grazie ad essa.

Con la sua grande moltitudine di contenuti, il gestore virtuale è riuscito ad ottenere un vero e proprio ruolo predominante tra gli operatori. Il merito potrebbe essere tranquillamente attribuito alla longevità delle sue offerte, che non cambiano mai nel tempo per quanto riguarda il prezzo mensile.

Recandosi sul sito ufficiale diversi utenti possono infatti notare in bella mostra l’offerta da 5,99 € al mese. Questa, ancora disponibile, concede un numero di contenuti davvero interessante per quella cifra.

Kena Mobile, le offerte del momento si inchinano alla promo da 100 giga

Tutti gli utenti che stavano cercando una nuova offerta da sottoscrivere potranno trovare terreno fertile sul sito ufficiale di Kena Mobile. Il famoso provider è riuscito nell’impresa di mettere in fila tutti gli altri gestori semplicemente con una soluzione, quella che costa 5,99 € ogni 30 giorni.

Il vero merito di questa promo è sicuramente quello di offrire ogni mese un quantitativo di 100 giga in 4G. Oltre a questo ovviamente non potevano mancare minuti senza limiti verso tutti i gestori e 200 SMS per i più nostalgici.

La vera sorpresa sta nel prezzo di vendita ma anche nel costo di attivazione che praticamente non esiste, siccome è gratuito. Ricordiamo che sottoscrivendo il servizio di ricarica automatica si potrà beneficiare di un altra soluzione in più ovvero di ben 50 giga al mese aggiuntivi.