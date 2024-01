Il F2-223 NAS di Terramaster è una soluzione di archiviazione di rete potente e flessibile progettata per soddisfare le esigenze delle piccole e medie imprese (SMB). Con un hardware potente e una serie di funzionalità avanzate, questo NAS offre un’elevata capacità, prestazioni affidabili e opzioni di backup sicure.

Possedere un NAS di tale portata non può che portare a dei grossi vantaggi. Solitamente un dispositivo del genere non ha un costo economico, considerando anche tutte le specifiche. Amazon viene in soccorso di chi è interessato, ponendolo ad un prezzo competitivo, più conveniente di quanto vi aspettereste.

Specifiche NAS Terramaster: cosa lo rende tanto eccezionale

La memoria NAS F2-223 è alimentata da una CPU N4505 Dual-Core da 2,0 GHz e anche da 4 GB di RAM DDR4, espandibile fino a 32 GB. Grazie alle due porte Ethernet da 2,5 Gigabit, supporta fino a 5 Gbps sotto Link Aggregation, offrendo prestazioni elevate per le SMB che richiedono trasferimenti rapidi e affidabili dei dati. Il NAS è dotato di 2 vani per HDD SATA da 3,5″ e 2,5″, offrendo una capacità grezza massima di 40 TB (20 TB per unità x 2). Supporta RAID 0/1/JBOD/Single, con la possibilità di espansione online della capacità e migrazione online.

Lo slot SSD M.2 2280 NVMe integrato consente l’accelerazione della cache SSD, migliorando l’efficienza di archiviazione dell’array del disco rigido. L’F2-223 offre una varietà di soluzioni di backup per garantire la sicurezza dei dati. Tra le opzioni disponibili ci sono il backup centralizzato, i snapshot, il doppio backup e la sincronizzazione cloud (CloudSync). Il NAS F2-223 semplifica, inoltre, la creazione di server per una vasta gamma di applicazioni commerciali. Può essere utilizzato come server di file di archiviazione, server web, server FTP, database MySQL e molto altro ancora. La sua flessibilità si estende alla possibilità di creare macchine virtuali Node.js e Java, offrendo un ambiente di sviluppo completo per le esigenze aziendali.

Il design piccolo e compatto del F2-223 consente la sua posizione sia in verticale che in orizzontale, garantendo una versatilità di posizionamento. Il telaio è realizzato in lega di alluminio per una maggiore durabilità, mentre la ventola ultraleggera con controllo intelligente della temperatura garantisce una dissipazione del calore efficiente e un funzionamento silenzioso.