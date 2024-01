“Senza Luce, avete atteso abbastanza. Il nostro primo collezionabile a tema Elden Ring sarà pubblicato a febbraio 2024. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli.” Con queste parole PUREARTS (la compagnia che realizza action figure da collezione) ha preannunciato su twitter, la collaborazione con Elden Ring di febbraio 2024. Non si hanno molti dettagli su questa collaborazione, però quest’annuncio ha incuriosito tantissimi fan sulla possibile e tanto attesa espansione di Shadow of the Erdtree per quanto riguarda il gioco di ruolo d’azione di FromSoftware.

Elden Ring: action figure

La traduzione della parola inglese action figure, è letteralmente: modellino in azione. Le action figure sarebbero delle “bambole giocattolo”, cioè piccole riproduzioni di attori e personaggi di film e serie tv note. La collezione di questi oggetti si sta espandendo sempre di più, infatti questo tipo di collezionismo è molto fiorente qui in Europa, come in Giappone e negli Stati Uniti. Questo tipo di collezione vanta ben due tipi diversi di “statuine”, cioè: statuine mobili (action figure) e statuine immobili (figures). Ci sono alcuni di questi giocattoli, che sono più famosi di quanto si possa pensare, infatti esistono riproduzioni di campioni di wrestling, cantanti, manga, fumetti e chi più ne ha più ne metta (naturalmente però, i più famosi sono quelli di Guerre stellari o Star Trek).

La curiosità dei fan

Febbraio 2024 è il mese dove, secondo un leak, Thrustmaster vorrebbe distribuire dei controller a tema Elden Ring. Febbraio 2024, casualmente, è anche il mese dell’anniversario di Elden Ring, ecco spiegata la tanta curiosità dei fan. Però, come abbiamo già detto, nessuno ha accennato niente su questa nuova espansione, la speranza di tanti appassionati è quella dell’uscita dell’action figure Shadow of the Erdtree.