Android, sono GRATIS questi 4 giochi ed app a pagamento oggi

Quando arrivano le nuove applicazioni sul Play Store di Google tutti si precipitano a vedere di cosa si tratta. Lo stesso ovviamente vale anche per i giochi, siccome spesso i titoli sono molto interessanti e tra l’altro conosciuti. Oggi l’occasione però riguarda proprio giochi ed app che esistevano già in passato, ma che in maniera eccezionale diventano gratis per gli utenti Android.

Esatto, si tratta di contenuti a pagamento che improvvisamente non hanno più un prezzo da pagare e che possono essere scaricati subito gratuitamente. Non serve a nessun tipo di iscrizione particolare per procedere al download, siccome è tutto sul Play Store. L’unico requisito che dovete avere è quello di possedere uno smartphone Android e un account di Google. Ovviamente per facilitarvi le cose abbiamo deciso di scrivere la lista proprio nel paragrafo successivo. Direttamente da lì, potrete scegliere ciò che vi occorre tra giochi ed applicazioni.

Play Store di Google: ecco i titoli migliori da scaricare sui dispositivi Android

Abbiamo un consiglio molto importante o meglio un suggerimento: scaricate tutto. Se vi state chiedendo il perché, la risposta è semplicissima: un contenuto scaricato oggi gratis, lo sarà per sempre. Anche nel caso in cui un gioco o un’applicazione non dovesse piacervi, potreste ritrovarvi a rimpiangerla in futuro, tranne nel caso in cui dovreste scaricarla oggi. Scaricando ora un titolo e cancellandolo subito dopo, avrete l’opportunità di scaricarlo ancora in futuro senza pagare.