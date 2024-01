Bill Gates e Giorgia Meloni giovedì scorso hanno parlato di IA

Proprio durante lo scorso giovedì, Giorgia Meloni ha ricevuto Bill Gates a Palazzo Chigi per un discorso sull’intelligenza artificiale. Si è discusso anche di tutte le problematiche relative a questa nuova era, il tutto per circa un’ora.

Bill Gates incontra la Meloni a Palazzo Chigi

L’incontro in questione è avvenuto tra il magnate ex Microsoft, Giorgia Meloni e Padre Bennati. Quest’ultimo attualmente ricopre la carica di presidente della commissione AI per il Dipartimento informazione ed editoria. Inoltre è un membro italiano che fa parte del comitato sull’intelligenza artificiale delle Nazioni Unite. Sono proprio le sue dichiarazioni che forniscono alcune indicazioni su quanto detto durante l’incontro:

“Bill Gates, nella sua veste di tecnologo, ha enfatizzato soprattutto i notevoli vantaggi derivanti dall’ottimizzazione di alcuni processi resa possibile dall’Intelligenza Artificiale. Riguardo ai rischi, egli sostiene che è cruciale che questa tecnologia sia impiegata nelle mani giuste. Si tratta di approcci divergenti. Ho partecipato solo a una breve porzione della discussione, incentrata sull’Intelligenza Artificiale e sulle sfide ad essa associate. Abbiamo avuto l’onore di avere tra noi una figura di spicco nel settore e la presidente del Consiglio, la quale ha condiviso riflessioni già espresse in discorsi presso l’ONU e in altre occasioni. Ciò che risulta interessante è l’apertura di spazi di dialogo.”

Bill Gates sostiene che sarà proprio il 2024 ad essere importantissimo in chiave IA. L’impatto dell’intelligenza artificiale infatti dovrebbe essere ancor maggiore con la progressiva adozione da parte delle persone in qualsiasi forma.

L’ex numero uno di Microsoft ha paragonato l’arrivo dell’intelligenza artificiale al primo internet. Questo dovrebbe far capire dunque la grande importanza che viene attribuita al mondo IA.