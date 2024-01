L’operatore telefonico 1Mobile continua la competizione nel mondo della telefonia con tantissime offerte per cercare di accaparrarsi quanti più clienti possibili, come tutti infatti mostra promozioni modulate per tutte le esigenze e per accontentare ogni necessità, ecco dunque che ha deciso di prorogare molte promozioni natalizie anche per tutto il mese di Gennaio 2024.

Tra queste spunta quella che un tempo era la 1Mobile Flash 220 XMas Edition e che ora è diventata la 1Mobile Flash 220 Limited Edition. Vediamo cosa offre.

Tantissimi Giga

L’operatore telefonico virtuale dunque ha deciso di prorogare il proprio catalogo di offerte fino al 31 Gennaio di quest’anno, correte per vedere quali super offerte sono rimaste, intanto vediamo cosa offre la 1Mobile Flash 220 Limited Edition.

Questa promo garantisce ogni mese fino a 220 GB di traffico dati. L’offerta include poi 90 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, il costo è di 4.99 euro per il primo mese e poi sale a 9,99 euro al mese per i rinnovi successivi.

Se invece volete spendere di meno sono presenti le seguenti offerte:

1Mobile Special 180 : 180 GB di traffico dati, 80 SMS verso tutti e minuti di chiamate illimitati, 8,99 euro al mese.

: 180 GB di traffico dati, 80 SMS verso tutti e minuti di chiamate illimitati, 8,99 euro al mese. 1Mobile Top 150: Come la precedente ma con 150Gb di traffico dati al costo di 7,99 euro mese.

Se dunque state cercando delle offerte da attivare e siete interessati correte, avete tempo fino al 31 Gennaio per attivare le promo di 1Mobile, dopodiché scatteranno le nuove promo e non si sa se saranno convenienti allo stesso modo.