Google Pixel 8 è lo smartphone di fascia medio-alta che propone uno dei migliori rapporti qualità/prezzo in circolazione, per il semplice motivo che riesce ad offrire prestazioni al top, richiedendo in cambio un esborso tutt’altro che elevato.

L’utente che oggi si avvicina al prodotto di casa Google, deve comunque sapere che permette di navigare senza problemi in 5G, grazie ad un ampio display da 6,2 pollici di diagonale, un OLED di altissima qualità, mosso da un processore octa-core, il Google Tensor G3, con 8GB di RAM ed un sufficiente quantitativo di memoria interna.

Google Pixel 8: offerta di 100€ attiva su Amazon

Google Pixel 8 è indubbiamente lo smartphone da battere di quest’ultimo periodo, un prodotto completo sotto ogni punto di vista, che oggi può essere acquistato su Amazon con un risparmio quasi imbarazzante. Il suo listino attuale sarebbe di 799 euro, ma per avvicinare più utenti possibili all’acquisto, ecco arrivare lo sconto di 100€, sino ad arrivare al valore finale di soli 699 euro.

Snocciolando le specifiche tecniche rimanenti, ricordiamo che il comparto fotografico è composto da due sensori con il principale da 50 megapixel, seguito poi a ruota da un secondario da 12 megapixel, passando poi per un anteriore da ben 10,5 megapixel. Il fulcro dell’intero smartphone resta comunque il sistema operativo, è indubbio che poter godere dell’esperienza Android Stock, con aggiornamenti tempestivi e garantiti per moltissimi anni a venire, rappresenti un must dal quale non possiamo esimerci.