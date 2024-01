Nel 2029 Huawei, una delle migliori società cinesi per quanto riguarda la tecnologia, presenta un importante progetto a cui lavorava dal 2012.

Il progetto si chiama HarmonyOS ed è un sistema operativo sviluppato proprio dalla società cinese.

Il sistema, inizialmente sviluppato per i dispositivi IoT, ha subito un evoluzione nel corso del tempo, fino a essere supportato su una moltitudine di dispositivi come smartphone, tablet, Smart TV, e molti ancora.

Per il momento HarmonyOS, elogiato per il suo ottimo funzionamento e per la sua flessibilità e adattabilità, è un’esclusiva del tutto cinese, ma nei prossimi anni, se si presentassero i presupposti, potrebbe tranquillamente espandersi al di fuori dei confini cinesi.

Huawei, con HarmonyOS Netx si dirà addio per sempre ad Android

Nel 2023 Huawei annuncia un miglioramento importante del suo sistema operativo, chiamato HarmonyOS Netx che si appresta a essere un sistema del tutto pure, ovvero libero da Android.

Infatti, se con le versioni precedenti le applicazioni sviluppate dal sistema di Google erano ancora supportate, con questo upgrade tutte le applicazioni dovranno essere adattate al nuovo HarmonyOS.

La preview è stata lanciata il 18 gennaio 2024 e nei prossimi mesi sarà rilasciata la versione ufficiale.

Inizialmente, l’ambizioso progetto di sviluppare un sistema operativo personale nasce proprio a causa di conflitti di interesse tra gli Stati Uniti e Huawei e altre aziende cinesi che hanno portato ad alcune limitazioni sull’uso delle app Android nel paese.

Sono passati ben quattro anni da quel momento e oggi Huawei è completamente libera di fare a meno di qualsiasi servizio di Google.