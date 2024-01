App, così puoi aggiungere l'effetto bokeh dopo aver scattato le foto

La privacy e la sicurezza sono aspetti cruciali nell’uso dei social media, specialmente quando si tratta di condividere fotografie e video. In un’epoca in cui la protezione della propria identità e quella di altre persone nelle immagini è sempre più importante, diventa fondamentale conoscere gli strumenti disponibili per sfocare i volti nelle foto prima di pubblicarle online. Di seguito, vi presentiamo tre app che vi aiuteranno a preservare la privacy in modo semplice ed efficace.

App: gli strumenti disponibili per sfocare i volti

1. Canva: Facilità d’Uso e Versatilità

Canva è ampiamente riconosciuta per la sua interfaccia intuitiva e la vasta gamma di strumenti disponibili. Per sfocare un volto, accedete alla sezione Sfocatura Foto sul sito, caricate l’immagine desiderata e selezionate l’area del volto da sfocare. Potete regolare l’intensità della sfocatura secondo le vostre esigenze. L’app offre la flessibilità di sfocare sia dettagli specifici dell’immagine sia l’intera foto, rendendola un’opzione versatile per utenti di tutti i livelli.

2. VistaCreate: Una Soluzione Web Accessibile

VistaCreate, similmente a Canva, è una web app accessibile da qualsiasi browser. Dopo aver caricato la foto, selezionate “modifica immagine” e, dalla barra laterale, accedete agli “effetti avanzati”. Qui potrete scegliere l’opzione “sfocatura” e regolare l’intensità con lo slider. A differenza di Canva, questa non permette di sfocare aree specifiche dell’immagine, ma offre comunque un modo rapido ed efficace per modificare l’intera foto.

3. Photoshop: Per Gli Utenti Più Esperti

Per coloro che hanno già esperienza con il software di editing e dispongono di un abbonamento Adobe, Photoshop rappresenta la scelta ideale. Questo programma offre una vasta gamma di effetti di sfocatura, accessibili dal menu “Filtri”. Questo è particolarmente utile per chi cerca opzioni di sfocatura avanzate, incluse quelle specifiche per volti e occhi, permettendo così una personalizzazione più dettagliata rispetto alle altre app.