La famiglia Pixel 8 ha fatto il proprio debutto ufficiale lo scorso 8 ottobre in due varianti, quella standard e la Pro. I due flagship del produttore di Mountain View Google sono stati lanciati sul mercato nella colorazione Obsidian, Hazel e Rose per la variante base e nei colori Obsidian, Porcelain e Bay per la versione Pro.

Tuttavia, la serie Pixel 8 sta per ampliarsi ulteriormente con l’arrivo di una nuova colorazione esclusiva. Come condiviso su X (ex Twitter) dall’account ufficiale Made by Google, i device si coloreranno di verde menta.

Per fare questo annuncio, Google ha scelto un modo molto particolare. Il posto pubblicato sulla piattaforma di Elon Musk è caratterizzato da un video teaser e da una serie di numeri. Il codice binario composto da 0 e 1 utilizzato dall’azienda per il post si traduce con “Fresh year, fresh drop“, una frase piuttosto eloquente che in italiano significa “Nuovo anno, nuovo lancio“. Immediata la replica da parte dell’account ufficiale di Chrome che ha risposto, sempre in codice binario, “Siamo pronti!“.

Google conferma che la serie Pixel 8 si tinge di verde menta, la nuova colorazione esclusiva per i due flagship

01000110 01110010 01100101 01110011 01101000 00100000 01111001 01100101 01100001 01110010 00101100 00100000 01100110 01110010 01100101 01110011 01101000 00100000 01100100 01110010 01101111 01110000 00101110 00100000 https://t.co/1nhhiCtNCe pic.twitter.com/CyOeJ9Czvd — Made by Google (@madebygoogle) January 19, 2024

Il debutto è atteso per il 25 gennaio e il giorno della presentazione sarà arricchito da un evento esclusivo. Infatti, Google celebrerà il lancio con la collaborazione esclusiva dell’artista @itsaliving che decorerà un muro della città di New York con un’opera realizzata dal vivo.

Inoltre, le indiscrezioni emerse indicano che Google potrebbe presentare un terzo modello della famiglia nel corso dell’anno. Il nuovo smartphone sarà il Pixel 8a e il debutto è atteso nel corso dei prossimi mesi.

In attesa di ricevere maggiori dettagli su questo device, ricordiamo che il Pixel 8 Pro è caratterizzato da un display OLED LTPO da 6.7 pollici. Il SoC Google Tensor G3 è supportato da 12GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il comparto fotografico presenta un’ottica principale da 50MP, un grandangolo da 48MP e un teleobiettivo sempre da 48MP. La batteria è da 5.050mAh con supporto alla ricarica rapida a 30W.

La versione base di Pixel 8, invece, vanta un display OLED da 6,2 pollici, mentre il SoC Tensor G3 è affiancato da 8 GB di RAM e fino a 256GB di memoria interna. La fotocamera principale è da 50MP mentre la lente ultrawide è da 12MP. La batteria scende a 4575 mAh.