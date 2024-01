Sono purtroppo arrivate delle brutte notizie per alcuni utenti dell’operatore telefonico TIM. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore ha annunciato l’arrivo per il mese di marzo 2024 di aumenti e rimodulazioni per alcune offerte di rete fissa. L’annuncio di questi arrivi è stato riportato sul sito ufficiale dell’operatore. I clienti coinvolti, sono stati poi avvisati dall’operatore nella fattura di TIM del mese di gennaio 2024.

TIM, l’operatore annuncia l’arrivo di nuovi aumenti per alcune offerte di rete fissa

Alcuni clienti di rete fissa di TIM vedranno aumentare molto presto il costo mensile della propria offerta. Come già detto in apertura, infatti, in questi giorni l’operatore ha annunciato proprio l’imminente arrivo di nuovi aumenti e rimodulazioni. Secondo quanto è emerso, questi nuovi aumenti saranno applicati a partire dal 1 marzo 2024 e avranno un importo pari a 2 euro IVA inclusa in più al mese.

Per il momento l’operatore telefonico italiano non ha rivelato il nome delle offerte di rete fissa che saranno coinvolte da questi aumenti. Tuttavia, come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, alcune di queste offerte potrebbero essere Internet Senza Limiti e TIM Connect Premium. Come accade in queste situazioni, i clienti potranno comunque esercitare il proprio diritto di recesso.

Tutto questo sarà senza costi di penalità se effettuato entro il 31 marzo 2024. Ricordiamo che per farlo gli utenti hanno a disposizione svariati modi. In particolare, gli utenti potranno inviare una apposta comunicazione all’indirizzo pec disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it, potranno chiamare il numero 187, potranno recarsi presso un negozio TIM oppure potranno scrivere all’indirizzo TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma).