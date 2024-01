Quando ci si trova di fronte alla domanda di identificare il pianeta più vicino alla Terra, la risposta potrebbe rivelarsi molto più complessa di quanto inizialmente si possa pensare. In realtà, la risposta dipende da come si pone la domanda e dal momento in cui viene posta. La sorprendente realtà è che la risposta può variare tra tre pianeti diversi, a seconda delle variabili coinvolte.

Per comprendere appieno questa situazione intricata, esaminiamo le diverse domande possibili e le sfaccettature coinvolte. Se la domanda è incentrata su quale pianeta sia più vicino alla Terra in un dato momento, la risposta può variare tra Mercurio, Venere o Marte, a seconda delle posizioni relative di ciascun pianeta nel suo percorso orbitale. Ad esempio, se Venere e Mercurio si trovano nei loro punti più lontani dalla Terra, allora Marte si trova più vicino, e diventa a tutti gli effetti il pianeta più vicino alla Terra.

Più pianeti vicini alla Terra?

Se la domanda è invece orientata a capire quale pianeta si avvicini di più alla Terra, la risposta sarebbe Venere. Nel suo punto di massima prossimità, Venere, il “gemello malvagio” del nostro pianeta, si trova a soli 38 milioni di chilometri di distanza, superando così gli altri pianeti. Marte segue a 54,7 milioni di chilometri e Mercurio a circa 77,2 milioni di chilometri nel suo punto più vicino. La complessità aumenta quando si tiene conto delle orbite in continua evoluzione di questi pianeti intorno al Sole, a velocità variabili. Questo evento fa si che le distanze effettive cambino costantemente nel tempo e, di conseguenza, molti astronomi ritengono questa prima risposta insufficiente.

Per quanto riguarda il calcolo delle distanze medie tra i pianeti c’è però un metodo più accurato, ovvero il punto–cerchio (PCM). Questo considera una media di tutte le distanze tra ciascun punto su entrambe le orbite. Nel 2019, l’ingegnere di ricerca e sviluppo Tom Stockman del Los Alamos National Laboratory nel New Mexico in un articolo su Physics Today, ha fornito le vere distanze medie tra i pianeti basate sul modello PCM.

Secondo questo studio, la distanza media tra Venere e la Terra è di circa 169,9 milioni di chilometri. Mentre Marte è a circa 254,4 milioni di chilometri di distanza in media. Sorprendentemente, Mercurio è il più vicino con una media di 155,5 milioni di chilometri dalla Terra.

Inoltre, lo studio ha esaminato la durata media del tempo in cui ciascun pianeta si avvicina di più alla Terra. Marte trascorre circa il 17% del tempo in questa posizione, Venere circa il 36%. Il vincitore è Mercurio, che si trova più vicino a noi per circa il 47% della sua esistenza. Questo fatto lo rende il nostro vero vicino più prossimo in media, sottolineando quanto sia effettivamente vicino al nostro pianeta.