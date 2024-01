Canone RAI e bollo auto, ecco chi può NON PAGARE NULLA

Sia il canone Rai che il bollo auto sono due tasse che gli italiani vorrebbero evitare. A quanto pare solo alcune categorie hanno accesso all’esenzione totale da queste due imposte terribili.

Canone RAI: i trucchi per non pagare non sono molti ma ci sono

Ricordiamo che il canone Rai è stato leggermente ribassato per quanto riguarda il costo annuale ultimamente. Gli utenti infatti pagheranno 70 € all’anno e non più 90 come prima, anche se il tutto continuerà a gravare sulla bolletta dell’elettricità. Ricordiamo però che ci sono dei modi per non pagare, ma dovreste far parte di alcune categorie speciali. La prima categoria è quella delle persone che hanno superato i 75 anni e che hanno un reddito inferiore agli 8000 € annui.

Anche coloro che non hanno una televisione in casa possono evitare di pagare così come i militari che sono sul territorio italiano ma che non hanno residenza. La stessa cosa vale per i funzionari dei corpi militari stranieri.

Bollo auto, diversamente dal Canone, le regioni permettono di non pagare

La questione che riguarda il bollo auto risulta molto diversa da quella del canone, in quanto tale tassa è gestita dalle regioni e non dal governo. Possono evitare di pagare il bollo auto tutte le persone che possono avvalersi della legge 104 o del possesso di un veicolo storico.

Allo stesso tempo anche coloro che hanno un’auto elettrica in Piemonte o in Lombardia, possono evitare per sempre di pagare il bollo. Tale esenzione vale per 5 anni in tutte le altre regioni, con agevolazioni anche per chi ha un veicolo ibrido.