Uno sconto davvero da pazzi vi attende direttamente su Amazon, in queste fredde giornate invernali, infatti, potrete pensare di acquistare il Samsung Galaxy Tab A8, un tablet di buona qualità generale, ad uno dei prezzi più bassi che abbiate mai visto.

Il prodotto in questione viene distribuito in una variante comunque più che interessante, se considerate essere da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, con quest’ultima sempre espandibile. Stiamo comunque parlando di un tablet solo WiFi, che non presenta quindi lo slot per la SIM ricaricabile per la connessione diretta mentre si è in mobilità.

Samsung Galaxy tab A8: un prezzo pazzo con il 36% di sconto oggi

In tanti negli anni avrebbero voluto acquistare un Samsung Galaxy Tab A8, ma il prezzo spesso è stato troppo elevato rispetto alle disponibilità economiche. La situazione si è finalmente appianata, con tantissime occasioni per risparmiare, come accade ad esempio su Amazon. La spesa attuale, per il modello indicato nell’articolo, è di soli 199 euro, contro i 309 euro di listino (per uno sconto quindi del 36%).

La versione è quella del 2022, con di base sistema operativo Android 11, ma è comunque possibile installare svariati aggiornamenti. Tra i modelli attualmente commercializzati, il corrente è il più performante e costoso, escludendo l’assenza della rete LTE. L’unica colorazione in promozione è la Nero, coloro che volessero il prodotto in Grigio potrebbero dover pagare una cifra differente rispetto a quella effettivamente discussa all’interno del nostro articolo.