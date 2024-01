L'APPLE AirTag Praticamente REGALATO su AMAZON solo per POCO

I tracker, dispositivi di tracciamento e monitoraggio, hanno rivoluzionato la nostra vita quotidiana offrendo una vasta gamma di funzionalità utili. Dal monitoraggio dell’attività fisica alla localizzazione degli oggetti smarriti, questi device hanno dimostrato di essere strumenti versatili che migliorano la nostra produttività e il nostro benessere. Apple presenta AirTag, un innovativo dispositivo di tracciamento progettato per aiutarti a tenere d’occhio e ritrovare facilmente i tuoi oggetti di valore. Integrato con l’app Dov’è, già utilizzata per localizzare dispositivi e persone, il device propone un modo intuitivo e veloce per mantenere il controllo delle tue cose.

Configurare il tuo AirTag è un gioco da ragazzi. Basta un rapido tap per collegarlo all’iPhone o all’iPad tramite l’applicazione. In pochi istanti, il tuo AirTag sarà pronto per essere utilizzato, diventando un’estensione del tuo dispositivo iOS. Il costo dell’AirTag Apple è in offerta soltanto su Amazon ad un prezzo insolitamente conveniente. Al momento è infatti disponibile a 34,99 euro. Un’occasione stupefacente davvero!

Ritrova Oggetti con Facilità con l’AirTag Apple

Hai smarrito le chiavi o il portafogli? Grazie all’AirTag puoi far suonare l’altoparlante integrato attraverso l’app Dov’è. Un suono chiaro e potente ti aiuterà a individuare rapidamente l’oggetto smarrito. In alternativa, potrai chiedere a Siri di assisterti nella ricerca. Grazie alla tecnologia Ultra Wideband, il device dona la funzione “Posizione precisa” che guida al punto esatto in cui si trova l’oggetto. Questa funzione è supportata su iPhone 11 e modelli successivi, fornendo una localizzazione precisa e affidabile.

AirTag sfrutta la vasta rete Dov’è di Apple, composta da centinaia di milioni di dispositivi collegati in tutto il mondo. Anche quando l’oggetto è lontano, la rete Dov’è ti aiuterà a localizzarlo. Una copertura globale senza costi mensili o annui. Se perdi il tuo dispositivo, attiva la modalità Smarrito tramite l’app Dov’è. Riceverai automaticamente una notifica quando il tuo dispositivo viene rilevato da un altro. Una sicurezza aggiuntiva per proteggere ciò che conta di più. Anche la privacy è una priorità per Apple. Tutte le comunicazioni nella rete Dov’è avvengono in forma criptata, garantendo che le tue informazioni siano al sicuro mentre utilizzi questa potente funzionalità di tracciamento. Non dimenticare di approfittare dello sconto Amazon e dai anche un’occhiata alle altre promo in corso!