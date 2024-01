Si allarga nuovamente la famiglia di smartphone del produttore tech Vivo. L’azienda ha infatti da poco presentato per il mercato cinese un nuovo smartphone appartenente alla fascia medio-bassa del mercato, ovvero il nuovo Vivo G2. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Vivo annuncia in veste ufficiale per il mercato cinese il nuovo Vivo G2

Vivo G2 è il nuovo smartphone di fascia medio-bassa del noto produttore cinese ed è stato da poco annunciato in veste ufficiale. Dal punto di vista tecnico, ci troviamo di fronte ad un dispositivo piuttosto simile allo scorso Vivo Y36i, annunciato circa un mese fa sempre in Cina.

Nello specifico, lo smartphone è alimentato da un processore di casa MediaTek. Si tratta del soc MediaTek Dimensity 6020. Quest’ultimo viene supportato da diversi tagli di memoria comprendenti fino a 8 GB di memoria RAM e fino a 256 GB di storage interno. La parte frontale dello smartphone è invece occupata da un display con tecnologia IPS LCD. Il pannello ha una diagonale da 6.56 pollici in risoluzione HD+ e con un refresh rate pari a 90Hz.

In alto è presente un notch a goccia con al suo interno una selfie camera da 5 MP. Sul retro trova invece posto un sensore fotografico principale da 13 MP. La batteria ha poi una capienza di 5000 mah e supporta la ricarica rapida da 15W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo smartphone medio di gamma Vivo G2 sarà disponibile all’acquisto per il mercato cinese ad un prezzo di partenza di circa 155 euro al cambio attuale. Per il momento non ci sono informazioni su un suo possibile arrivo in Italia.