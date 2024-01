WhatsApp, queste sono le funzionalità SEGRETE da conoscere nel 2024

Cosa succede se scarichiamo applicazioni di terze parti che possono integrare in un certo qual modo WhatsApp? Praticamente nulla se non la possibilità di ottenere funzionalità esterne e molto utili. Molti utenti infatti sono scettici sotto questo aspetto, sbagliando, perché effettivamente si potrebbero avere delle facoltà inedite su WhatsApp.

Tutto quello che bisogna fare è affidarsi al web, dove sono presenti attualmente tre soluzioni esterne gratuite e legali al 100%. Le persone che vogliono spiare il prossimo, potranno farlo, così come coloro che vogliono recuperare i messaggi eliminati di proposito, potranno riuscirci senza problemi. Da non sottovalutare poi l’opportunità di passare inosservati anche leggendo tutto quello che arriva tra i messaggi.

WhatsApp, le tre funzionalità che tutti dovrebbero conoscere sono disponibili gratis

La prima funzione che tutti possono scaricare direttamente dal web consiste in Whats Tracker. Gli utenti che vogliono sapere quando una persona entra o esce da WhatsApp con una notifica diretta, magari per contattarla all’istante e non perdere l’attimo, devono scaricare questa piattaforma. Sarà così possibile spiare tutti gli orari, con un report finale.

L’altra applicazione molto utile che torna comoda quando qualcuno cancella un messaggio prima che possiamo leggerlo, è WAMR. Dopo averla installata, non ci sarà più la possibilità di nascondere qualcosa: tutti coloro che cancelleranno i messaggi lo faranno inutilmente visto che potremo recuperarli con questa applicazione.

Se invece non volete aggiornare l’ultimo accesso e volete risultare sempre offline senza però perdere neanche un messaggio su WhatsApp, ecco Unseen. L’applicazione intercetterà tutto e potrete leggere al di fuori.