Google Maps funziona anche nelle gallerie abilitando questa feature

Quando si usa un navigatore, guidare all’interno delle gallerie può risultare un problema, siccome il segnale tende a perdersi improvvisamente.

Molte persone potrebbero pensare che la cosa non abbia importanza, in quanto non ci sono troppe indicazioni a cui fare caso quando ci si trova all’interno di un tunnel. Ci sono però altri motivi come sottolinea Google all’interno di una pagina di supporto. Ad esempio, rimanere connessi in un tunnel consente ai servizi di localizzazione di funzionare, aumenta la sicurezza del conducente e allo stesso tempo offre una migliore visibilità su ciò che accade all’interno del tunnel in tempo reale, con incidenti segnalati e quant’altro. Google Maps si blocca all’interno delle gallerie ma ora il problema potrebbe essere risolto. Cioè infatti un’opzione che andrebbe abilitata e che a breve sarà compatibile.

Google Maps consentirà di essere connessi nelle gallerie, ecco in che modo

Waze, altra app di navigazione di proprietà di Google, si connette con il Bluetooth all’interno dei tunnel in alcune città come New York, Chicago, Parigi, Rio, Bruxelles, Oslo, Sydney, Boston, Città del Messico e molte altre.

Google afferma che il programma Waze Beacons fornisce una navigazione senza interruzioni a tutti i conducenti sottoterra dove i segnali GPS non arrivano. A quanto pare adesso anche Google Maps supporterà i beacon Bluetooth.

Questa funzionalità in realtà va abilitata, ma al momento è disponibile solo per gli smartphone Android. Bisogna andare sull’icona rotonda all’interno di Google Maps, entrare nelle impostazioni e scegliere poi le impostazioni di navigazione. Sarà poi necessario scorrere fino ad arrivare ad opzioni di guida. Bisognerà cercare l’opzione beacon Bluetooth per i tunnel ed attivarla.