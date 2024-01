Iliad distrugge TIM e Vodafone, adesso la GIGA 150 ha un regalo

Esistono pochi gestori al giorno d’oggi che riescono ad avere una leadership incontrastata in Italia per quanto riguarda la telefonia mobile. Più persone si dedicano infatti a pochi nomi, proprio per avere la convenienza e la grande quantità di contenuti che si aspettano. Oggi non parliamo di un gestore virtuale, ma di una realtà che fin dal 2018 riesce a dominare avendo peraltro più di 10 milioni di utenti attivi e soddisfatti. Avrete di certo capito, pur non leggendo il titolo, che stiamo parlando di Iliad, gestore per eccellenza nel mondo mobile che vanta l’arrivo di una nuova promo tra le sue fila.

Iliad, la novità sta nella Giga 150: ecco quanto costa e cosa offre ogni mese

È ritornata la famosissima Giga 150, offerta che ogni mese include al suo interno tutti i contenuti tra minuti, messaggi messaggi e giga per navigare. Dopo averla vista durante i mesi scorsi, Iliad ha deciso di ripristinarla con lo stesso prezzo e con lo stesso regalo. Ricordiamo infatti che tutte le persone che la sottoscrivono possono avere la rete in 5G praticamente gratis, senza costi aggiuntivi. Oltre a questo, avendo l’offerta un prezzo mensile di 9,99 €, si ha anche il libero accesso all’offerta in fibra con prezzo scontato.

Venendo ai contenuti, questa Giga 150 include al suo interno minuti ed SMS senza limiti verso tutti i provider mobili e fissi con 150 giga in 5G per navigare sul web tutti i mesi. Il prezzo di 9,99 € al mese è valido per sempre. Ricordiamo che il costo di attivazione è pari a quello dell’offerta, per cui la prima ricarica sarà necessariamente da 20 €.