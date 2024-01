Samsung Electronics Co., Ltd. e Google Cloud hanno annunciato una partnership pluriennale che segna una pietra miliare nella collaborazione tra due giganti tecnologici. L’obiettivo principale di questa collaborazione è portare la tecnologia avanzata dell’intelligenza artificiale generativa di Google Cloud direttamente agli utenti di smartphone Samsung in tutto il mondo. Non a caso, l’annuncio è stato fatto in concomitanza con il lancio della tanto attesa serie Samsung Galaxy S24.

Quest’ultima sarà all’avanguardia, non solo per le caratteristiche hardware e il design, ma anche per l’integrazione di due potenti tecnologie di intelligenza artificiale di Google Cloud: Gemini Pro e Imagen 2.

Nuovo accordo tra Samsung e Google

La serie Galaxy S24 sarà la prima a distribuire Gemini Pro su Vertex AI direttamente ai consumatori attraverso il cloud, consentendo agli utenti di sfruttare appieno le sue potenzialità. Janghyun Yoon, Corporate EVP e Head of Software Office of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics, ha condiviso il suo entusiasmo riguardo a questa collaborazione, sottolineando che la serie Galaxy S24 sarà il primo smartphone a beneficiare di Gemini Pro e Imagen 2 su Vertex AI.

Oltre a Gemini Pro, infatti, la serie Galaxy S24 offrirà ai suoi utenti, come annunciato, anche Imagen 2, la più avanzata tecnologia di Google DeepMind per la conversione del testo in immagini. Grazie a Imagen 2 su Vertex AI, gli utenti potranno beneficiare di funzionalità sicure e intuitive di editing delle immagini, disponibili nella funzione Generative Edit nell’applicazione Galleria di S24.

La collaborazione tra Samsung e Google Cloud non si ferma qui. Come parte di questa partnership, Samsung è uno dei primi clienti a testare Gemini Ultra e Nano.

Thomas Kurian, CEO di Google Cloud, ha sottolineato l’enorme opportunità che questa collaborazione rappresenta per l’AI generativa nel creare esperienze di telefonia mobile significative che stimolano e rafforzano la connessione e la comunicazione per milioni di persone. Con Gemini, gli sviluppatori di Samsung avranno accesso a un’infrastruttura di livello mondiale, prestazioni all’avanguardia e la flessibilità di Google Cloud per offrire applicazioni di AI sicure, affidabili e coinvolgenti sui dispositivi smartphone Samsung.

Questa partnership tra Samsung e Google Cloud rappresenta un passo significativo nel mondo della tecnologia e dell’AI, aprendo nuove possibilità per gli utenti di smartphone Samsung e sfruttando appieno il potenziale di Gemini Pro e Imagen 2.