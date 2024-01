Wi-Fi 7, Alliance inizia a certificare i nuovi dispositivi

I lavori di certificazione sui dispositivi Wi-Fi 7 sono stati ufficilamente annunciati da Alliance, garantendo così di soddisfare i nuovi standard Wi-Fi della generazione che arriverà. Da non sottovalutare i vantaggi che il nuovo sistema porterà all’interno dei dispositivi, migliorando anche l’efficienza nell’utilizzo rispetto alle precedenti generazioni.

Le novità di cui fanno parte nell’innovazione del sistema Wi-Fi 7, è il recentissimo Multi-Link Operation (MLO). Questo sistema permette ai dispositivi di stabilire connessioni Wi-Fi con più bande contemporaneamente, migliorando notevolmente la stabilità della rete ma anche influendo positivamente nelle prestazioni. L’MLO può essere utilizzato con reti da 6GHz, 5GHz e 2,4GHz. Wi-Fi 7 è stato concepito inoltre per aumentare del doppio la larghezza di banda del canale, portando così anche un aumento della velocità di picco fino a 46Gbps. Lo spettro 1,2GHz in banda 6GHz garantirà l’utilizzo della banda ultra larga a 320MHZ, consentendo l’utilizzo di più router in diverse zone.

Wi-Fi 7, inizia la certificazione dei dispositivi

Qualsiasi smartphone monito di Wi-Fi 7 potrà raggiungere massimo una velocita di 5Gbps. La data di uscita dei dispositivi con il sistema Wi-Fi è già stata prevista per quest’anno, infatti le aziende TP-Link, Netgear ed Eero, hanno già piazzato sul mercato diversi router con la tecnologia in questione. L’unico problema che affligge questi router è la mancanza della certificazione ma verrà rilasciata in futuro.

In conclusione si può affermare che la nuova generazione di Wi-Fi sarà una grandissima chiave di svolta per chiunque abbia bisogno di maggior prestazioni. Si consiglia infatti Wi-Fi 7 a tutti coloro che fanno lavori con alto consumo di rete internet, come gli streamer, gamer ecc…