Gli scienziati stanno lavorando da tantissimo tempo sulla ricerca di nuove forme di vita nell’universo. Gli studi in questo campo coinvolgono vari team di ricerca in tutto il mondo, attraverso differenti approcci scientifici al fine di poter vagliare tutte le opzioni possibili.

Sebbene fino ad ora la ricerca di forme di vita extraterrestri non è stata fruttuosa, la situazione potrebbe presto cambiare. Infatti, il 2024 sembra l’anno in cui potrebbero arrivare alcune risposte sulla vita aliena.

Secondo un recente report pubblicato da Spectator, gli studiosi sembrano ottimisti in merito ad alcune recenti scoperte. In particolare, le indiscrezioni sembrano convergere su un esopianeta analizzato dal telescopio spaziale James Webb.

Lo studio dei segni di vita aliena procede senza sosta, ma questa volta sembrano esserci un pianeta promettente da analizzare

Il pianeta in questione è il K2-18 b che dista 120 anni luce da noi ed è dotato di una massa 8,6 volte maggiore della Terra. Gli esperti lo hanno catalogato come un pianeta “hycean”, crasi delle parole hydrogen (idrogeno) e ocean (oceano).

Questi due elementi sottolineano la presenza di idrogeno nell’atmosfera e di oceani, fattori essenziali per la vita. Ne consegue che gli scienziati stanno guardando con attenzione a questo pianeta ma, al momento, non si scompongono nelle varie dichiarazioni rilasciate.

L’astrofisica Rebecca Smethurst ha dichiarato che presto verrà rilasciato un documento incentrato su segnali biologici nell’atmosfera di un pianeta. A seguito di questa notizia, ecco arrivare un’altra dichiarazione molto importante da parte dell’astronauta Tim Peake in cui ha annunciato che il Telescopio James Webb potrebbe aver già trovato prove della vita aliena. Tuttavia, al momento, la notizia non è stata annunciata per verificare meglio tutti i dati ricevuti.

Considerando queste affermazioni, possiamo attenderci novità sulla vita extraterrestre nel corso dell’anno.