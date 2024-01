La presentazione imminente dei nuovi Samsung Galaxy S24 ha scatenato un’anticipazione palpabile tra gli appassionati di tecnologia, con voci, fughe di notizie e immagini promozionali che svelano sempre più dettagli intriganti, in particolare riguardo alle avanzate funzionalità legate all’intelligenza artificiale (AI) che caratterizzeranno le fotocamere dei modelli S24 e S24 Ultra. L’accoppiata di hardware di eccellenza e intelligenza artificiale rende i dispositivi Galaxy S24 una proposta di rilievo per gli amanti della fotografia, promettendo un’esperienza fotografica di alto profilo.

Un dettaglio particolarmente interessante è l’introduzione di una funzione simile a quella già presente sui Pixel 8. Questa permetterà agli utenti di manipolare le foto attraverso lo spostamento, la riduzione o l’eliminazione di oggetti indesiderati. Un’immagine trapelata online mostra un ciclista su una BMX in azione su una rampa. Con un pulsante “genera” basato sull’AI, la figura viene sollevata, creando un effetto più suggestivo. La presenza di punti di ancoraggio intorno al soggetto suggerisce la possibilità di regolarne dimensioni e orientamento prima di applicare le modifiche.

Nuovi dettagli sul nuovo Samsung Galaxy S24

Nonostante l’opzione di rimuovere oggetti fosse già disponibile nei modelli precedenti della serie Galaxy, le nuove funzionalità avanzate rendono il processo di editing delle immagini più accessibile anche per chi non è esperto in questo campo. Le recenti indiscrezioni indicano che Samsung sta valutando l’implementazione di un paywall per alcune funzioni potenziate dall’AI. Sembra che queste rimarranno gratuite almeno fino al 2025 per i dispositivi supportati.

Inoltre, un impegno significativo è stato assunto da Samsung per garantire oltre 5 anni di aggiornamenti software. La serie Galaxy S24, infatti, si distingue per la scelta di non fare compromessi sull’hardware, promettendo una durata e prestazioni di lunga durata.

Per quanto riguarda il modulo sensori dei Galaxy S24, sono previsti una fotocamera ultra-wide da 12 megapixel, un sensore wide da 50 megapixel con qualità ottica 2x e una telecamera teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. La variante Ultra offre un sensore primario da 200 megapixel con qualità ottica 2x. Inoltre, ci sarà una fotocamera ultra–wide da 12 megapixel, una telecamera ottica da 10 megapixel con zoom 3x e una fotocamera con zoom ottico da 50 megapixel con zoom 10x. Sul frontale, entrambe le varianti presentano una fotocamera selfie da 12 megapixel.