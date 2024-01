Nvidia sembra essere a lavoro per accontentare un po’ tutte le fasce di utenti, se ultimamente aveva pensato a quelli con il palato più sopraffino con le sue soluzioni Super ad altissime prestazioni, ora ha deciso di lasciare qualcosa anche a coloro che invece non possono non badare a spese ma devono scendere a compromessi, ecco dunque che arriva la RTX 3050 6Gb, una versione più “calma” della 3050 standard da 8Gb e che andrà a costituire la entry level delle schede video di Nvidia, vediamo le specifiche tecniche trapelate in rete.

Una 3050 standard depotenziata

GPU : GA106 (versione cut-down rispetto alla RTX 3050 da 8 GB)

: GA106 (versione cut-down rispetto alla RTX 3050 da 8 GB) Streaming Multiprocessors (SMs): 18 (diminuiti da 20 nella versione da 8 GB)

(SMs): 18 (diminuiti da 20 nella versione da 8 GB) CUDA Cores : 2.304 (ridotti da 2.560 nella versione da 8 GB)

: 2.304 (ridotti da 2.560 nella versione da 8 GB) VRAM : 6 GB GDDR6 (riduzione di 2 GB rispetto alla versione da 8 GB)

: 6 GB GDDR6 (riduzione di 2 GB rispetto alla versione da 8 GB) Frequenza di clock base : 1.042 MHz (ridotta da 1.552 MHz)

: 1.042 MHz (ridotta da 1.552 MHz) Frequenza di clock in boos t: 1.470 MHz (ridotta da 1.777 MHz)

t: 1.470 MHz (ridotta da 1.777 MHz) Bus di memoria : 96 bit (ridotto da 128 bit)

: 96 bit (ridotto da 128 bit) Bandwidth complessivo della memoria : 168 GB/s (ridotto da 224 GB/s)

: 168 GB/s (ridotto da 224 GB/s) TDP (Thermal Design Power): 70 W (ridotto da 130 W)

Sulla base di questi dati probabilmente la scheda neo prodotta avrà una potenza di calcolo inferiore del 25% circa rispetto alla sorella maggiore, con questa mossa Nvidia sembra intenzionata a strappare la fascia bassa ad AMD che al momento domina con la sua Radeon RX 6500 XT, che a differenza della nuova in arrivo ha due gigabyte in meno e consuma anche di più.

Secondo le indiscrezioni la nuova scheda grafica dovrebbe essere rilasciata nel mese di febbraio 2024, ad un costo di circa 350-400 euro.