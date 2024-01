Samsung Galaxy Z Flip 5 è lo smartphone foldable che tutti gli utenti vorrebbero poter acquistare, è sicuramente il più economico della line-up dell’azienda sudcoreana, e viene proposto nella variante con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Nell’eventualità in cui non lo conosciate, ricordiamo trattarsi di un flip-phone con display esterno da 3,4 pollici di diagonale, ed interno da 6,7 pollici, adatto per tutti coloro che sono alla ricerca di un prodotto assolutamente versatile e facile da trasportare, mantenendo quasi inalterate le prestazioni generali.

Samsung Galaxy Z Flip 5: tantissimi sconti vi aspettano su Amazon

Il Samsung Galaxy Z Flip 5 è il flip-phone di qualità, che di base avrebbe un costo fisso di 1249 euro di listino, fortunatamente ridotto da Amazon nell’ultimo periodo, sino a raggiungere il valore finale di soli 999 euro (riduzione del 20% per 250 euro di sconto).

Sul mercato si possono trovare quattro colorazioni differenti, ed eventualmente anche una variante da 512GB, ma potrebbero essere presenti anche prezzi maggiorati. Il sistema operativo con il quale viene commercializzato è Android 13, con la promessa di anni di aggiornamento sia per la release ufficiale del SO, che proprio per le patch di sicurezza. Il processore è il top di gamma del momento, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy, con una batteria comunque dalla lunga durata, infatti i suoi 3700mAh dovrebbero garantire un utilizzo continuativo maggiore. Come vi abbiamo ampiamente anticipato, la versione in vendita è no brand con garanzia di 24 mesi.