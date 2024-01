Logitech MX Master 3S non è un semplice mouse, ma forse uno dei modelli più performanti e desiderati dell’intero panorama degli accessori per PC, di conseguenza poter approfittare di una riduzione su Amazon appare sin da subito essere una occasione più unica che rara.

Il prodotto viene commercializzato nella colorazione nera, con inserti argentati, è prevalentemente in plastica con finitura gommata per una presa migliore, oltre alle rotelline in metallo. E’ perfettamente compatibile con qualsiasi dispositivo in commercio, sia esso con sistema operativo Windows, Mac OS e similari, con collegamento sia tramite bluetooth, che via cavo (grazie alla porta USB-C sulla sua superficie).

Logitech MX Master 3S, uno sconto pazzesco su Amazon

Risparmiare su Amazon è sempre stato facilissimo, ed anche con Logitech MX Master 3S è possibile, approfittando di una riduzione del 33% sul valore originario di listino, per arrivare così a spendere solamente 89 euro per il suo acquisto (originariamente costava 134,99 euro).

Il sensore da 8K DPI offre una maggiore precisione su qualsiasi superficie, ad esempio anche il vetro; il plus rispetto al passato è sicuramente rappresentato dalla silenziosità del clic, oltre ad una maggiore velocità (si parla di un incremento del 90%) ed una precisione migliorata dell’87%. Il design ergonomico è perfetto per i destrorsi, gli unici che potrebbero avere difficoltà sono appunto i mancini, poiché i tasti personalizzabili si trovano sul lato sinistro del device, e sarebbero difficilmente raggiungibili utilizzando il prodotto con una mando differente.